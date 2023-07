Max Verstappen geeft concurrentie weinig hoop na pole op Silverstone: ‘In de race zijn we nóg beter’

,,We zijn gewoon sterk. En normaal gezien zijn we in de race nóg beter dan over één ronde”, zo boorde hij de hoop bij de concurrentie in gesprek met Viaplay alvast de grond in. Verstappen won dit seizoen al zeven van de negen races. De andere twee waren een prooi voor teamgenoot Sergio Pérez, maar de Mexicaan moet na een zwakke kwalificatie morgen vanuit het achterveld beginnen.

Op de eerste startrij wordt Verstappen geflankeerd door een opvallende naam. Lando Norris legde in zijn Mclaren beslag op de tweede plaats, vlak voor teamgenoot Oscar Piastri. ,,Het is verrassend dat McLaren er zo goed bij staat”, vond ook Verstappen. ,,Ze altijd sterk geweest in snelle bochten, en de upgrades schijnen wel goed te werken.”

Bekijk de samenvatting.

Lastige omstandigheden

Zelf was Verstappen vooral blij dat alles ondanks de lastige omstandigheden (het circuit lag er nat bij door de regen en bovendien was er in Q1 een rode vlag door een defect aan de auto bij Kevin Magnussen) volgens plan was verlopen. ,,Het was een gekke en hectische kwalificatie. En op sommige plekken was het ook best glad. Maar in Q3 ging alles goed. Al was het gat met McLaren niet eens zo heel groot.”

Dat laatste vond ook Norris, die even had gedroomd van poleposition voor eigen publiek. ,,Maar uiteindelijk is het altijd Max, hij verpest altijd alles voor iedereen”, grapte de Brit, die goed bevriend is met Verstappen. ,,Maar natuurlijk ben ik heel blij. Het is een speciale dag voor ons. Al het zware werk lijkt zich eindelijk uit te gaan betalen. En dan ook nog tijdens mijn thuisrace. Ik kijk al uit naar morgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.