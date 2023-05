Max Verstappen maakt ook in regen geen fouten en wint met grote overmacht tweede GP van Monaco

Met video'sMax Verstappen is in de Grand Prix van Monaco niet in de problemen gekomen, ook niet nadat het begon te regenen. De wereldkampioen won de race met een grote voorsprong op Fernando Alonso. De Nederlander heeft daarmee een groot gat geslagen in het wereldkampioenschap.

Het was de start van de race waar Alonso op voorhand nog het meeste hoop uit putte. Misschien zou hij, als hij significant beter weg zou komen dan Verstappen nog een kans maken om de koppositie te pakken en die in de smalle straten van Monaco vervolgens ook vast te houden. Maar de wereldkampioen vertrok uitstekend, waardoor zijn plek geen seconde in gevaar kwam.

De Nederlander van Red Bull reed vervolgens in rap tempo weg bij de Spanjaard van Aston Martin. Het gat werd snel geruststellend, waardoor ze bij Red Bull in hun strategie rekening konden houden met elk potentieel gevaartje. Zo werd het verschil met Alonso nauwlettend in de gaten gehouden. Verstappen, gestart op de mediumband, zou normaal gesproken eerder een pitstop moeten maken dan de Spanjaard, die op de harde band reed.

Bekijk de herhaling van de start

Maar dat durfden ze bij Red Bull pas aan als Verstappen na een pitstop nog steeds voor Alonso zou zitten. Met de kans op een regenbuitje en het feit dat een ongeluk in Monaco in een klein hoekje zit, wilde het team van de wereldkampioen het initiatief niet uit handen geven. En dus reed Verstappen bijzonder lang door op nagenoeg versleten banden.

Die wisselde hij uiteindelijk voor intermediates. Want met nog meer dan 20 ronden te gaan kwam er toch nog chaos. Toen het begon te regenen en het circuit snel nat werd, zorgde dat voor wat incidentjes. Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Lance Stroll werden er slachtoffer van. De twee laatstgenoemden vielen uiteindelijk uit. Maar alle consternatie vond plaats ver achter Verstappen, die zijn voorsprong alleen maar groter zag worden.

Dat gold ook voor zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Want Sergio Pérez, de nummer twee in het klassement, ging er van alles fout. Al vanaf de laatste plek gestart, had hij door verschillende incidenten maar liefst vijf pitstops nodig. De Mexicaan eindigde buiten de punten en heeft nu een achterstand van 39 punten op Verstappen.

Volledig scherm Nyck de Vries in actie. © ANP

Wie ook buiten de punten finishte, was Nyck de Vries. Maar de Nederlander reed wel een degelijke, foutloze race. Het leverde hem een twaalfde plek op, zijn beste resultaat van dit seizoen.

Ook dat gebeurde mijlenver achter Verstappen, die soeverein zijn vierde overwinning van het seizoen boekte. Voor de tweede keer in zijn carrière was hij de beste in Monaco. Bovendien behield hij de ongeslagen status voor zijn team. Red Bull heeft tot nu toe alle zes de grands prix van 2023 gewonnen, terwijl Verstappen in al die races bij de eerste twee eindigde.

Verstappen wint de GP van Monaco

,,Het was ongelofelijk glad en als je zo'n groot gat hebt wil je niet te hard pushen, maar tegelijkertijd wil je ook geen tijd meer verliezen en dat maakt het een beetje moeilijk", aldus Verstappen, die met zijn 39ste overwinning Sebastian Vettel achter zich liet als meest succesvolle Red Bull-coureur wat betreft GP-zeges. ,,Ik heb de muur een paar keer geschampt en het was echt heel lastig, maar dat is Monaco. Het is heel mooi om hier te winnen en de manier waarop al helemaal. We zijn heel goed kalm gebleven in de regen.”

Bekijk hoe Verstappen de muur raakte

Volledig scherm © AFP

