Max Verstappen met snelste tijd op zak naar kwalificatie, teamgenoot kent ellendige slottraining

Met video'sDe concurrentie lijkt weer van goeden huize te moeten komen om Max Verstappen later vanochtend van pole position af te houden in de Australische kwalificatie. Fernando Alonso kwam nog redelijk in de buurt van de regerend wereldkampioen, die een 1.17,565 op de klokken zette. Teamgenoot Sergio Pérez hoopt de slottraining heel snel te vergeten.

Eind vorige week kwam Formule 1-president Stefano Domenicali in het nieuws toen hij pleitte voor minder vrije trainingen. Drie keer een uur trainen vond hij wel erg veel en verschillende coureurs (niet Max Verstappen) zeiden het met de grote baas eens te zijn. Toch was de afsluitende training dit weekend allerminst overbodig te noemen. Door de regen konden de coureurs op vrijdag namelijk niet hun gewenste programma afwerken met longruns en een kwalificatie-oefening. Dit moest nu enkele uren voor de kwalificatie alsnog gebeuren, dus de reeds in grote getale aanwezige racefans kregen waar voor hun geld op Albert Park.

In een redelijk koel Melbourne (14 graden) waren het de Ferrari's die al vroeg aan een kwalificatiesimulatie besloten te beginnen. Op de rode band ging Carlos Sainz in 1.18,127 naar P1, hij was daarmee enkele tienden sneller dan Fernando Alonso. Verstappen koos niet voor het eerst dit weekend voor een iets andere indeling van zijn training en hield lang vast aan de mediumband. Ondertussen wachtte Sergio Pérez wel erg lang met het neerzetten van een tijd. Nadat er aanvankelijk nog druk gesleuteld werd aan zijn RB19, kwam ook de Mexicaan dan toch de garage uit. Eenmaal buiten maakte de nummer 2 in het wereldkampioenschap een missertje, met een uitstapje door de grindbak tot gevolg. Pérez sprak over een gebrek aan balans in zijn auto.

In het laatste kwartier ging het allemaal nog wat harder en dat was ook voor Verstappen het moment om aan de laatste voorbereidingen te beginnen richting de kwalificatie. Heel lang duurde het daarna niet voordat de Nederlander zijn naam bovenaan de tijdenlijst zette: 1.17,565. Dat was anderhalve tiende rapper dan Alonso, met daar een stukje achter Esteban Ocon namens het het goed presterende Alpine. Tegelijkertijd ging Pérez er nog een tweede én derde keer af. ,,Ik kan deze sessie niet geloven", verzuchtte hij over de boordradio. Na het vallen van de vlag moesten de monteurs van Red Bull zijn auto ook nog gaan ophalen aan het einde van de pitstraat.

Nyck de Vries is in Australië voorlopig nog vooral bezig met het leren begrijpen van het eerste updatepakket van het seizoen. Gisteren kreeg hij bovendien te maken met een mechanisch defect. Tijdens de slottraining liep het ook niet allemaal op rolletjes bij de man van AlphaTauri, zo zorgde hij in de tweede helft van de sessie kortstondig voor een rode vlag toen hij wat onderdelen verloor op de baan. Met P19 op zak gaat De Vries zich nu klaarmaken voor de kwalificatie op Albert Park.

