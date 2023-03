Max Verstappen mikt op eerste zege ooit in Australië: ‘Zijn hier laatste jaren niet erg succesvol geweest’

Max Verstappen reist als leider in het wereldkampioenschap af naar Australië. De 25-jarige coureur van Red Bull Racing hoopt op het semi-stratencircuit van Melbourne zijn tweede overwinning van het jaar te boeken. Een zege zou een unicum betekenen, want Verstappen won nog nooit in Australië.

,,Ik kijk ernaar uit om weer naar Australië te gaan, hoewel het niet een circuit is waarop we erg succesvol zijn geweest de laatste jaren”, vertelt Verstappen in een persbericht van zijn team. ,,Het is een geweldig circuit met enkele snelle bochten. Ik rijd er graag, dus hopelijk kunnen we dit weekend een mooi resultaat boeken. We moeten ervoor zorgen dat we consistent zijn.”

In 2011 won Red Bull de Australische grand prix voor het laatst. Aan Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez de taak om aan die droogte van twaalf jaar een einde te maken dit weekend. Vorig jaar won Charles Leclerc namens Ferrari de race op het Albert Park Circuit.

Sergio Pérez wil voortbouwen op momentum

,,We hebben pas twee races achter de rug en we moeten blijven pushen om deze geweldige start van het seizoen voort te zetten. Australië wordt een uitdaging voor ons en deze auto. We beschikken over een geweldig tempo en werken hard samen om ervoor te zorgen dat ook de betrouwbaarheid op orde is. Het is een leuke start van 2023 geweest, maar daar hebben we niks aan als we dit hoge niveau niet vasthouden”, aldus de Mexicaan.

Voor Red Bull is het zaak om, ondanks twee overwinningen, de betrouwbaarheid op orde te krijgen. Tijdens de eerste race van het jaar in Bahrein ervoeren Verstappen en zijn teamgenoot problemen bij het terugschakelen en die issues waren twee weken later in Saoedi-Arabië nog altijd niet helemaal opgelost. Bovendien viel Verstappen in Djedda vroegtijdig uit in de kwalificatie vanwege een defecte aandrijving.

Nyck de Vries nog puntloos

Nyck de Vries is na zijn eerste twee optredens bij AlphaTauri ‘kritisch’ op zichzelf en ‘realistisch’ over de competitiviteit van zijn auto. ,,We begrijpen heel goed dat we op dit moment niet voor de overwinning strijden in de races”, zegt hij in een vooruitblik op komend weekeinde.

De Vries eindigde in de eerste twee races als veertiende. Hij merkte wel wat vooruitgang in Saoedi-Arabië, maar was ontevreden over het resultaat. ,,Na de race was ik kritisch over mijn eigen prestatie. Bij de start en de herstart had ik iets agressiever moeten zijn, terwijl het einde van mijn race wel erg sterk was. Natuurlijk kun je een miljoen excuses vinden, maar ik kijk naar mezelf en ik moet op die punten verbeteren.”

Het team van de 28-jarige Nederlander neemt naar Melbourne updates mee. ,,Het is onmogelijk om te zeggen welk effect dat zal hebben, want andere teams zijn ook aan het pushen en ontwikkelen. Hopelijk zijn we wat competitiever in het middenveld. Ik ben nog nooit in Australië geweest, dus het wordt een compleet nieuwe ervaring voor mij.”

