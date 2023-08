Max Verstappen na vrijdag in Zandvoort nog altijd vol vertrouwen: ‘Voor de kwalificatie zit het wel goed’

Verstappen eindigde dus als tweede in VT2, nadat hij eerder op de dag nog ruim sneller was dan de rest in de eerste training. ,,Er zijn een paar dingen die we willen verbeteren, maar in de long run deed de auto het niet slecht. Over het algemeen was het een goede dag. Ik was niet helemaal tevreden met de balans in de bochten, maar dat is iets dat we voor morgen op moeten lossen", aldus de dominante WK-leider.