Max Verstappen rijdt scheldend rond op Spa én wint kwalificatie: ‘Gat was niet zo groot als het helemaal droog was geweest'

Sebastian Vettel neemt het op voor Nyck de Vries: ‘Wreed dat het zo tot een einde komt’

Sebastian Vettel vindt dat Nyck de Vries hard is afgerekend door al na tien races aan de kant te zijn gezet door het Formule 1-team AlphaTauri. ,,Het is wreed als het zo plotseling tot een einde komt. Hij is gewoon een heel goede coureur en staat goed aangeschreven. Ik hoop niet dat dit vertrek een deuk veroorzaakt in zijn carrière”, zei de Duitser tijdens het racefestival in Goodwood op ITV.