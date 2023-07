Max Verstappen verveelde zich niet in eenzame race: ‘Als je die voorsprong ziet, wil je blijven doorgaan’

,,Ik heb vandaag erg genoten. De auto was eigenlijk vanaf de eerste ronde heel goed", zei Verstappen, die zich als tweede kwalificeerde maar vandaag de vruchten plukte van de manier waarop zijn team de RB19 had afgesteld. ,,Ik heb eigenlijk geen problemen gehad. In de trainingen zag je ook al dat de balans altijd wel goed was in de langere runs. Gisteren was er dan wat onderstuur in de kwalificatie, maar met het warmere weer viel het perfect uit voor ons.”