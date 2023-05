Max Verstappen vindt draai met snelste tijd in tweede vrije training, al is Ferrari niet ver weg

Met videoMax Verstappen kan dan toch nog een goed gevoel overhouden aan de vrijdag in de straten van Monte Carlo, nadat de eerste vrije training niet bepaald vlekkeloos verliep. De Nederlander was in de tweede vrije training het snelst van allemaal, al waren de marges op met name Ferrari zeker nog niet geruststellend. Nyck de Vries zat opnieuw achter zijn teamgenoot.

De tweede vrije training in het prinsdom verliep lange tijd zonder brokken. De coureurs reden hun rondjes in de zoektocht naar de ideale afstemming voor met name de kwalificatie van morgen. Op gele banden werd er al flink doorgetrapt, vooraleer de teams de overstap maakten naar nog zachter (en dus sneller) rubber.



Daarna eisten de smalle straten van Monte Carlo toch een slachtoffer. Carlos Sainz raakte in de buurt van het beroemde zwembad aan de binnenkant de vangrail en was de controle over zijn Ferrari kwijt. Hij triggerde daarmee de derde rode vlag van de dag, nadat er daarvan in VT1 ook al twee geweest waren.

Zo crashte Carlos Sainz

Bij Red Bull Racing zullen ze blij zijn geweest met de P1 van Verstappen in het tweede trainingsuurtje. De Nederlander klaagde eerder op de dag veelvuldig over de radio, maar leek tussen de sessies door de oplossing gevonden te hebben met het team. De RB19 liep veel beter en dat resulteerde in 1.12,462.



Het verschil met vooral de Ferrari’s was evenwel klein: 65 duizendsten naar Charles Leclerc en iets meer dan een tiende op de gecrashte Sainz. Daarachter deed Fernando Alonso nog aardig mee, voordat de marges begonnen op te lopen naar Lando Norris, Lewis Hamilton en Sergio Pérez, vorig jaar de winnaar van de iconische grand prix.

Volledig scherm Max Verstappen. © ANP

Eerder op de dag had Verstappen in zijn Red Bull de zesde tijd geklokt tijdens de eerste oefensessie. Die werd echter eerder afgebroken omdat Alexander Albon met zijn Williams tegen een muur terecht was gekomen bij het insturen van een bocht. Albon kon ondanks de crash wel in actie komen tijdens de tweede sessie. Hij kwam tot slechts negen rondes.

Verstappen kan de Grote Prijs van Monaco voor de tweede keer winnen. Vorig jaar was zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez de snelste in Monte Carlo. Pérez klokte in de tweede vrije training de zevende tijd en gaf 0,529 toe op Verstappen.

Nyck de Vries kon op zijn beurt nét niet aan de tijd van zijn teamgenoot komen. Yuki Tsunoda was twee honderdsten sneller dan de Fries, die in zijn woonplaats Monaco hoopt op zijn eerste WK-punt van het jaar.



Een gunstige startpositie is daarvoor cruciaal en kan hij morgen zien te bemachtigen, als er vanaf 16.00 uur gekwalificeerd wordt. De race is zondag om 15.00 uur.

Volledig scherm Nyck de Vries. © ANP

Volledig scherm © ANP

