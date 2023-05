‘Megablije’ Max Verstappen wint spannende kwalificatie: ‘Adrenaline gierde door mijn lijf’

Met video'sHet werd een enerverende kwalificatie in Monaco , waar Max Verstappen uiteindelijk alsnog pole position wist te grijpen. Het was de 23ste uit zijn Formule 1-carrière en na afloop benadrukte de tweevoudig wereldkampioen meermaals hoe blij hij daarmee was. Ook Nyck de Vries was tevreden.

,,We wisten dat dit weekend een struggle kon worden", zei Verstappen, die zijn allereerste pole position veroverde in zijn thuishaven. ,,Maar we zijn ons blijven verbeteren en zijn steeds beter gaan presteren. Ik gaf alles wat ik had, raakte hier en daar de muur, maar ben megablij om hier voor het eerst op pole te staan. We hebben een goede start nodig, want het is kort naar de eerste bocht. Op racepace zijn we normaal gesproken snel, maar we moeten het schoon en rustig houden.”

Bekijk de samenvatting van de kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het was de 23ste pole position uit zijn carrière, waardoor hij er nu één meer heeft dan Fernando Alonso. Of dit ook de beste van allemaal was? ,,Nee, maar het was goed genoeg", aldus de wereldkampioen tijdens de persconferentie. Ik ben zo blij om hier eindelijk een keer eerste te staan. De kwalificatie ging heel goed, al moest ik daar een paar wanden voor raken. Ik was hier al steeds snel in de laatste sector. Het is altijd chaos in Monaco, dus ik wist dat het dit weekend weer spannend zou gaan worden.”

,,De adrenaline gierde door mijn lijf. Dat is hier nog meer dan op andere circuits, omdat je weet dat je in de muur komt als je een klein foutje maakt. Dit is het moeilijkste rondje voor een kwalificatie, veel moeilijker dan de andere stratencircuits", besloot Verstappen, in 2021 één keer winnaar van de race in Monaco.

Volledig scherm Max Verstappen in Monaco. © AP

De Vries: ‘Mijn beste kwalificatie’

Nyck de Vries kwalificeerde zich als twaalfde en was daar ‘wel tevreden mee’. In de ‘mixed zone’ stond hij te juichen toen hij zijn goede vriend Verstappen pole position zag grijpen ,,Het is een solide weekend tot op heden", aldus de Nederlander die nog altijd geen WK-punten wist te pakken en onder steeds meer druk komt te staan bij AlphaTauri. ,,Ik wil natuurlijk meer, maar dit was een prima kwalificatie. Het is ook heel tricky hier, het is niet gemakkelijk om een vrije ronde neer te zetten.”

,,Uiteindelijk zijn we ook van onze bandenstrategie afgeweken, wat niet de bedoeling was", vervolgt De Vries bij Viaplay. ,,Je bent hier constant aan het reageren omdat je niet weet wat er komen gaat. Maar P12 is denk ik mijn beste kwalificatie, dus dat is zeker aardig. Morgen hoop ik vooral gewoon een goede wedstrijd te rijden. Belangrijk is dat we onze eigen race rijden en niet zelf de kansen proberen te creëren, maar het op ons af laten komen. Als wij een goede wedstrijd rijden dan kan ik morgenavond tevreden zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.