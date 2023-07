Met Lando Norris op eerste startrij naast Max Verstappen heeft Britse publiek genoeg om naar uit te kijken

Doet Max Verstappen wat van hem verwacht wordt en wint hij vandaag voor de tweede keer een grand prix op het circuit van Silverstone? Of kan Lando Norris voor een uitzinnig Brits feestje zorgen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië? ,,Er is geen reden om bezorgd te zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vraag is hoe lang het enthousiasme rondom Lando Norris standhoudt op Silverstone. De 23-jarige Brit is razend populair in zijn thuisland en dus zorgde hij voor een vreugde-explosie toen hij er een verrassend goede kwalificatie uitperste. De jonge McLaren-coureur is vandaag de hoop van de natie, mede ook omdat Lewis Hamilton vanaf een tegenvallende zevende plek aan de Grand Prix van Groot-Brittannië begint.

Maar met Norris op de eerste startrij heeft het Britse publiek veel om naar uit te kijken. Zeker ook aangezien hij zaterdag zelf aangaf dat zijn McLaren goed uit de voeten komt op het circuit van Silverstone. De hoge snelheden die er gehaald kunnen worden passen bij de capaciteiten van zijn auto. Het verwachtingspatroon zou tegelijkertijd echter zomaar eens een tikkeltje te hoog kunnen zijn. Want in principe is het de verwachting dat ten minste de twee Ferrari’s snel zullen opschuiven.

Ik zou het ook niet erg vinden als het gaat regenen, want ook onder natte omstandig­he­den zijn we hier al heel snel geweest Max Verstappen

Max Verstappen gaf dat zaterdag ook aan. ,,Ik ben heel blij voor McLaren”, concludeerde hij nadat hij zelf voor de vijfde keer op rij poleposition had gepakt. ,,Je kon zien hoe opgewonden iedereen was in hun garage. Ze hebben er zo hard voor gewerkt. En het is ook geweldig voor de Britse fans. Ik verwacht alleen dat de Ferrari’s en de Mercedessen competitiever zullen zijn tijdens de race.”

Lees ook

• Verstappen doet stevige uitspraak na falen Pérez: ‘In mijn eentje kan ik constructeurstitel ook winnen’

De strijd zal zich vermoedelijk afspelen ver achter Max Verstappen. De Red Bull is een klasse apart, de Nederlander zelf zit in een waanzinnige fase en vanaf het begin van het weekend in Engeland heeft hij duidelijk aangegeven dat zijn auto op Silverstone op zijn best zou moeten zijn. Het geeft de rest van het veld weinig hoop.

,,Voor ons geldt dat we weten dat we een goede auto hebben en ik kijk er heel erg naar uit om die hier in de race te gebruiken”, blikte hij zelf vooruit. ,,Ik zou het ook niet erg vinden als het gaat regenen, want ook onder natte omstandigheden zijn we hier al heel snel geweest. Er is geen enkele reden voor ons om ergens bezorgd over te zijn.”

Poll Wie wint de Grand Prix van Groot-Brittannië? Max Verstappen

Lando Norris

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Carlos Sainz

George Russell

Een ander Wie wint de Grand Prix van Groot-Brittannië? Max Verstappen (93%)

Lando Norris (3%)

Lewis Hamilton (1%)

Charles Leclerc (1%)

Carlos Sainz (0%)

George Russell (0%)

Een ander (1%)

Hoewel het weer in Engeland moeilijk te voorspellen is, lijkt de kans op een natte race overigens klein. Het betekent dat Norris en de anderen weinig hebben om zich aan vast te houden, mochten ze nog iets van hoop koesteren op een verrassende race-overwinning. Ze zullen vooral nadrukkelijk in hun spiegels moeten kijken.

Want van Sergio Perez wordt opnieuw een sterke inhaalrace verwacht. De Mexicaan start voor de vijfde keer op rij vanuit de achterhoede aan een grand prix. Maar vorige week in Oostenrijk kon hij vervolgens toch nog naar het podium toe rijden. En daar zou hij in Groot-Brittannië net zo goed voor moeten kunnen zorgen.

Al met al ligt een Brits feestje uiteindelijk niet echt voor de hand, ook al lijkt dat op dit moment wel in de lucht te hangen. De Engelse fans moeten hopen op een topdag van Norris, Hamilton of George Russell, maar zullen diep van binnen dondersgoed weten dat ze normaal gesproken getuige gaan zijn van de tweede zege van Verstappen op Silverstone.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.