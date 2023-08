Nyck de Vries gaat naar Harvard na mislukt F1-avontuur: ‘Middelbare school niet eens afgemaakt’

met video Bij Red Bull gaat de focus alvast op volgend jaar: ‘We moeten zorgen dat we niet achterop raken’

Volgens Christian Horner is de update die de RB19 in Hongarije kreeg waarschijnlijk de laatste van het seizoen. De teambaas van Red Bull kondigt aan dat focus ligt op de auto van volgend jaar. ,,We moeten zorgen dat we niet achterop raken.”