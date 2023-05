Nyck de Vries ziet verbetering: ‘Als we hierop doorbouwen, komt het uiteindelijk onze kant op’

Het was zijn beste prestatie van het seizoen. Nyck de Vries eindigde de Grand Prix van Monaco als twaalfde. Weliswaar buiten, maar zijn weekend in zijn woonplaats was degelijk en bemoedigend. ,,Ik denk dat het een solide race was”, analyseerde hij kort na afloop. ,,We waren best competitief. In de regen was het een flinke uitdaging, op de intermediate-banden, dat was overleven. Maar we zijn uit de problemen gebleven en hebben de auto thuisgebracht. Het was ons doel om een degelijke race af te leveren en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Ik denk dat we niets fout hebben gedaan.”