Ondanks irritatie bij Max Verstappen gaat raceweekend in Bakoe volledig op de schop

met video Carlos Sainz ‘volledig verantwoor­de­lijk’ voor crash met Fernando Alonso

Het beroep van Carlos Sainz naar aanleiding van zijn tijdstraf tijdens de Grand Prix van Australië is afgewezen. De Spanjaard had een tijdstraf van 5 seconden gekregen, omdat hij in de slotfase van de chaotisch verlopen race in Melbourne de auto van zijn landgenoot Fernando Alonso (Aston Martin) had aangetikt.