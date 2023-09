Op deze records kan Max Verstappen nog gaan jagen in de Formule 1

Met samenvatting Wéér maakt Max Verstappen in zijn eentje de verwachtin­gen waar: ‘Je zag aan hem dat het een groots moment was’

Het verwachtingspatroon rond Max Verstappen is al een tijdje enorm, maar de druk die in Zandvoort op zijn schouders lag, was van de overtreffende trap. Hij moest in zijn eentje een hele massa fans tevreden stellen en ging daar fantastisch mee om. ,,Natuurlijk voelde hij dat, hij is geen robot.”