Organisatie Formule 1-race Melbourne schrikt van fans op de baan: ‘Het had gruwelijk mis kunnen gaan’

De organisatie van de Grand Prix van Australië in de Formule 1 gaat onderzoeken hoe het kan dat toeschouwers al voor het einde van de race op de baan stonden. Directeur Andrew Westacott zegt in Australische media dat de organisatie alle camerabeelden de komende weken nauwgezet gaat bestuderen. “Motorsport is gevaarlijk. Het had gruwelijk mis kunnen gaan”, aldus Westacott, die een groot onderzoek aankondigde.

In totaal 444.631 toeschouwers, een record in de Formule 1, bezochten de afgelopen dagen stratencircuit Albert Park in Melbourne. Ze zagen Max Verstappen zondag na een chaotische race als winnaar worden afgevlagd. De grand prix werd maar liefst drie keer stilgelegd na crashes en eindigde achter de safetycar.

Al voordat Verstappen en de andere coureurs werden afgevlagd, stonden toeschouwers op de baan. Zij waren aan het einde van het rechte stuk langs een omheining gekomen en klommen in de hekken pal langs het asfalt. De organisatie moest zich na de race daarvoor verantwoorden bij de stewards. Die eisten een nieuw en verbeterd veiligheidsplan om herhaling te voorkomen. De organisatie beloofde hier uiterlijk 30 juni mee te komen.

De stewards gaan de zaak ook voorleggen aan het bestuur van de internationale autosportfederatie FIA. Die moet bepalen of verder onderzoek nodig is en of de Australische organisatie bestraft moet worden.

In Melbourne mogen toeschouwers na afloop van de Formule 1-race het circuit op, onder meer om de podiumceremonie van dichtbij mee te maken. Ze deden dat zondag echter al voordat ze daar toestemming voor hadden gekregen. Daardoor ontstonden gevaarlijke situaties. Sommige toeschouwers wisten ook bij de Haas-auto van Nico Hülkenberg te komen, die in de uitloopronde op het circuit was stilgevallen. Ze liepen langs de auto terwijl daarop een rood licht knipperde, ten teken dat de Haas mogelijk nog onder stroom stond. ,,Dit alles zorgde voor gevaar voor de toeschouwers, officials en de coureurs”, aldus de stewards.

Eén toeschouwer raakte op de tribune gewond toen hij een brokstuk van de auto van Kevin Magnussen tegen zijn arm kreeg. Hij liep een snee in zijn onderarm op. Het brokstuk was over de hekken gevlogen toen de Deense coureur met zijn Haas hard de omheining raakte. De auto verloor daarbij een achterband en liep veel schade op.

