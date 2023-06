Podcast Formule 1 | 'Hoe houden we het spannend dit seizoen?’

,,We hebben geen mailcultuur”, zei Adrian Newey in een interview bij Sky Sports. Het was een van de redenen achter het succes van Red Bull de laatste jaren volgens hem. ,,Hij velt daar indirect een oordeel over de rivalen die meer aan het vergaderen zijn dan in de actie zitten”, reageert Schouten op die opmerking. ,,Hij schetst het beeld dat Red Bull een soort Feyenoord is: niet lullen maar poetsen. Ik snap dat Newey het zegt, maar ik kan me ook de tijd herinneren dat er een Renaultblok in die auto zat. En dat er enorm veel geluld werd met Renault elk weekend. Nu heb je de wind in de zeilen. Nu is het makkelijk.”