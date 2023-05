Podcast Formule 1 | ‘Misschien moet de Formule 1 een les trekken uit de afgelaste races’

Met samenvatting Max Verstappen achter de Mercedes­sen, opnieuw pech voor Nyck de Vries in eerste training Miami

Max Verstappen is het Formule 1-weekend in Miami begonnen met de vierde tijd. Vrijwel de gehele eerste vrije training had hij P1 in zijn bezit, maar vlak voor het vallen van de vlag gingen George Russell, Lewis Hamilton en Charles Leclerc toch nog harder. Nyck de Vries kende wéér een jammerlijke sessie.