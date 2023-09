Recordjacht Max Verstappen: Nederlander kan Lewis Hamilton en Michael Schumacher uit de boeken rijden

Met samenvatting Max Verstappen na P5 in tweede vrije training op Monza: ‘Werd wat opgehouden in mijn snelle ronde’

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training genoegen moeten nemen met een vijfde plaats. Ferrari-coureur Carlos Sainz was de snelste man in de tweede trainingssessie voor de Grand Prix van Italië, vóór Lando Norris van McLaren. Sergio Perez crashte in de slotfase en veroorzaakte een rode vlag.