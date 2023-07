Spa-Francorchamps maakt zich op voor nat weekend: regen voorspeld bij Grand Prix van België

De Grand Prix van België is niet een normaal raceweekend met vrije trainingen, een kwalificatie en een race, maar een sprintweekend. Er wordt slechts één vrije trainingen verreden - op vrijdag, aan het begin van de middag.

Vervolgens is er vrijdagmiddag om 17.00 uur de kwalificatie voor de race van zondag. De race is zondagmiddag om 15.00 uur. Zaterdag wordt er rond het middaguur gekwalificeerd voor de sprintrace later op zaterdag. De sprintrace is vervolgens om 16.30 uur.

Grote kans op regen

Het weerbeeld ziet er zowel vrijdag als in het weekend bewolkt uit en regelmatig valt regen. Alleen tijdens de kwalificatie, vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur, is het zeer waarschijnlijk droog en breekt de zon door.

Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag is de kans op buien opnieuw groot. Dat is ook het geval tijdens de sprintrace zelf. De kans bestaat ook dat de buien tijdens de sprintrace om het circuit heen trekken. Tussen de buien door kan wel de zon af en toe doorbreken waardoor de baan wat kan opdrogen.



Ook zondag tijdens de race is de kans op buien groot. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door en kan de baan wat opdrogen. De temperatuur wordt niet veel hoger dan 18 graden en er waait een meest matige westenwind. De regenbanden zullen dit weekend dan ook zeker van stal gehaald worden. Warm wordt het niet, want de temperatuur komt naar verwachting niet boven 18 graden uit.

In 2021 viel de GP van België volledig in het water. Op de racedag zagen verkleumde en doorweekte fans de coureurs een paar rondjes achter de safety car afwerken. De van pole begonnen Max Verstappen werd als winnaar uitgeroepen en scoorde de helft van het normale aantal WK-punten. De race ging vervolgens de boeken in als de kortste in de geschiedenis van de Formule 1.

Klassementsleider Max Verstappen gaat het F1-weekend in met een riante voorsprong op de nummer twee, zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander heeft tot nu toe 281 punten gescoord, 110 meer dan zijn Mexicaanse rivaal.

