Speel mee met ons Formule 1-spel: Neem jij Max Verstappen op in je team?

In Montfort kijken ze zonder spanning naar Verstappen: ‘Iedere week een wereldpres­ta­tie’

En dat is tien. Tien Grands Prix op rij is Max Verstappen de beste. Ongehoord knap, maar is het nog spannend? Een kijkje bij de fans in het Limburgse Montfort, de bakermat van de Verstappens.