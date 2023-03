Thuisrace van Red Bull ook de komende jaren op Formule 1-kalender

met Video Vrienden volgen Nyck de Vries al 10 jaar op de voet: 'Deze groep betekent veel voor hem, heeft hij weleens gezegd’

In de eerste Formule 1-race van het seizoen zijn alle ogen in het land gericht op Max Verstappen. Maar in Sneek volgen ze vooral die ándere Nederlander, en jongen van de stad: Nyck de Vries (28). Maar dan wel met gepaste trots en Friese nuchterheid.