Verstappen hoort telefoon Marko afgaan in pitbox

Podcast Formule 1 | ‘Misschien moet de Formule 1 een les trekken uit de afgelaste races’

Regen, regen en nog een regen. Het zorgt voor zware overstromingen en aardverschuivingen in Noord-Italië. Precies in het gebied waar vandaag de Grand Prix had moeten worden verreden op Imola. Ruim 36.000 mensen zijn geëvacueerd dus zette, logischer wijs, de Formule 1 een streep door het raceweekend.