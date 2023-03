Zoon van FIA-voorzitter komt bij auto-ongeval om het leven

Met samenvatting Max Verstappen ook in slottrai­ning nipt achter Fernando Alonso, spannende kwalifica­tie op komst

Max Verstappen is ook in de derde en laatste vrije training achter Fernando Alonso geëindigd. De condities waren niet per se representatief, maar het vertrouwen bij de Spanjaard zal na VT3 nog wat verder gegroeid zijn. Het verschil tussen beide tweevoudig wereldkampioenen richting de kwalificatie? Vijf duizendsten.