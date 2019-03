Aandeelhouder Kroes treedt toe tot leiding bij GA Eagles

Kroes heeft zijn sporen in de voetbalwereld wel verdiend met het oprichten van de Sports Entertainment Group, een van de grootste makelaarskantoren in de sportwereld. Sinds vorig jaar maart is hij niet meer betrokken bij het kantoor en was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Naast aandeelhouder zal Kroes ook medebestuurder worden van de Go Ahead Eagles Holding BV. Kroes beschikt over zowel kennis van spelers en contracten als een uitgebreid (inter)nationaal netwerk.