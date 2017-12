Leon Vlemmings was aangeslagen na de kansloze 3-0 verliespartij tegen FC Den Bosch. De trainer is de kop van Jut, maar de spelers van Go Ahead Eagles lieten hun coach ook weer genadeloos vallen.

,,Dit was een heel pijnlijke avond’’, bekende Vlemmings, die niet denkt aan opstappen bij GA Eagles. ‘Ik ben geen vluchter’’, stelde hij eerder al. ,,En dat doe ik dus niet. De binding met het elftal is er zeker nog en we hebben vertrouwen in elkaar. Daar kijk ik naar. Nee, ik ben nog nooit ontslagen bij een club, wel opgestapt, maar ik ken ook de wetten van het voetbal als is het aan anderen om te oordelen over mijn toekomst.’’

Zekerheid



Vlemmings bouwde, mede op aan aandringen van zijn spelers, in zijn elftal wat meer zekerheid in. Na acht minuten moest keeper Sonny Stevens al de trieste gang naar het net maken en kon het tactisch Deventer plan de prullenbak in. ,,Gene vertrouwen, angst in de ploeg. De eerste helft was niet goed’’, bekende Vlemmings. ,,We maken duidelijk afspraken, met name op het middenveld, maar overal kwamen we een stap te laat. Nergens kwamen we in het duel, het was reageren en niet anticiperen. Het zag er heel slecht uit allemaal.’’

Eergevoel