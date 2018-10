Aanhanger De Graafschap schaamt zich diep nadat hij keeper Go Ahead slaat

Na de degradatiewedstrijd van De Graafschap op 22 mei 2016 kwamen supporters het veld op en braken er rellen uit. Over en weer werd geslagen en geschopt. Vijftien supporters van de Doetinchemse club werden opgepakt en de meesten van hen kregen een geldboete.



De verdachte uit Ellecom was een van de laatste die zich voor zijn gedrag voor de rechter moest verantwoorden. Hij bekende dat hij de keeper was aangevlogen maar ontkende in eerste instantie te hebben geslagen. Beelden bewezen echter het tegendeel. ,,Ik had die dag onwijs veel gedronken. Ik had gewoon dat veld niet op moeten lopen. Ik heb dan ook erg veel spijt dat allemaal zo is gelopen. Ik ben al jaren fan en heb dit nog niet eerder meegemaakt. Ik vind het erg voor de club, maar ook voor mijn familie. Ik schaam me diep”, treurde de man.