Aanjager hervindt scoringsdrift en aanvoerder toont specialisme

op rapportRichard van der Venne loste Thomas Verheydt maandagavond af als clubtopscorer. De middenvelder van Go Ahead Eagles toonde tegen Jong FC Utrecht (2-4 zege) weer de doelgerichtheid van zijn eerste weken in het roodgeel en was in De Galgenwaard bovendien weer de belangrijkste aanjager voor zijn ploeg.

De twee treffers van Van der Venne, die de vorige wedstrijd aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een schorsing, mochten er wezen. Vooral zijn tweede goal, de 1-4, was een plaatje. Met veel gevoel krulde hij de bal over doelman Maarten Paes heen, nadat hij in de eerste helft al met een bekeken afstandsschot voor de 0-2 had gezorgd. Daarmee komt zijn totaal uit op acht treffers dit seizoen, eentje meer dan spits Thomas Verheydt.

Het komt Go Ahead goed van pas dat Van der Venne weer zijn scoringsdrift tot uiting brengt, aangezien de ploeg de laatste maanden maar moeilijk tot scoren kwam. En als zelfs een centrale verdediger twee keer doeltreffend is…

Captain Jeroen Veldmate – tweede keus bij penalty’s achter de geblesseerde Verheydt – schiet op de trainingen vrijwel alle strafschoppen raak. En die oefening baart kunst, zo bleek tegen Jong FC Utrecht. De allereerste penalty die Go Ahead dit seizoen kreeg, werd feilloos benut door de captain. Buiten dat toonde hij zich ook nog eens een vrijetrappenspecialist, door de bal precies over de muur in het hoekje te leggen voor de 1-3.

Schutteren

Zo sprongen beide doelpuntenmakers eruit in een wedstrijd die vrij eenvoudig werd gewonnen door Go Ahead, maar waar wel weer het nodige misging. De eerste 25 minuten waren het aangluren amper waard en bij de tegentreffers stond de ploeg te schutteren.

Het positieve gevoel over de vier treffers zal echter overheersen, aangezien Go Ahead dit seizoen pas één keer vaker dan drie keer scoorde in een wedstrijd. In de openingswedstrijd in de Adelaarshorst, tegen hetzelfde Jong FC Utrecht (5-0).

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 6

Lelieveld 6

Bosz 6

Veldmate 7 (78. Bliek -)

Baas 6

Stans 5

Van Moorsel 5,5

Van der Venne 7,5