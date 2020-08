Aanvallend onmachtig GA Eagles houdt lang stand in Almelo, maar verliest van sterker Heracles

Bij GA Eagles ontbrak de Schotse proefspeler Frank Ross. Het voormalig adept van Aberdeen kampt met een kneuzing aan de enkel. Ook Gino Bosz was er vanwege een voetblessure niet bij in Almelo, waar 1078 fans de tribune bevolken.

Trainer Kees van Wonderen begon met zijn sterkste formatie die hij ruim een uur lang liet staan. Daarin was plek voor het verdedigingscentrum Sam Beukema en Jeroen Veldmate, geflankeerd door de backs Boyd Lucassen en Bas Kuipers. Zakaria Eddahchouri was de vervanger van Ross tegen Heracles dat de eerste twee oefenduels van de voorbereiding met 1-0 had verloren van PEC Zwolle en FC Groningen.

Compact

GA Eagles speelde compact, zakte bij balverlies diep in met de linies heel kort op elkaar. Heracles had moeite om daar doorheen te voetballen en GA Eagles gokte op de snelle omschakeling via de overigens ongelukkig spelende Bradly van Hoeven en Antoine Rabillard. De eerste kansjes waren ook voor GA Eagles dat na een prima opgebouwde aanval Rabillard een paar millimeter tekort zag komen voor een rake kopbal. Het daaropvolgende schot van Eddahchouri werd over de lat getikt door goalie Bucker.

Volledig scherm Drinkpauze in Almelo. Bas Kuipers, Luuk Brouwers en Boyd Lucassen (25) maken daar gretig gebruik van. © BSR Agency

Aan de andere kant mocht Mitchell Michaelis zich onderscheiden. De Eagles-doelman kreeg zijn vingertoppen achter een schot van Rohat Agca en tikte de bal via de paal naast. De ploeg van Van Wonderen bleef vrij eenvoudig overeind tegen de eredivisionist, die wel de overhand kreeg voor rust. De Deventer muur werd echter maar zelden echt getest door de Almeloërs, die vijf minuten voor de pauze goed wegkwamen. Eddahchouri werd vrijgespeeld en zocht vanaf 16 meter de verre hoek. Keeper Bucker kreeg er wederom een handje achter.

Amper 120 tellen later leek Heracles alsnog op voorsprong te komen. Een schot van Deklano Burgzorg werd maar half gekeerd door Michaelis, maar de GA Eagles-doelman herstelde zich en pakte het langzaam richting doellijn hobbelende speeltuig voor de doellijn.

Tweede helft

Na de pauze liet Van Wonderen zijn basisformatie staan, terwijl Heracles acht wisselspelers binnen de lijnen van de artificiële grasmat bracht. Eddahchouri was de eerste die naar de kant ging ten faveure van Maël Corboz in een tweede helft waarin beide ploegen weinig tot niets wisten af te dwingen voor de doelen. Dat duurde tot de 67e minuut. Een individuele actie van Silvester van der Water – een van de beste spelers op het veld – bracht de Heraclied vrij voor doelman Michaelis die kansloos was: 1-0.

Die dreun kwam GA Eagles niet meer te boven en tien minuten later was het 2-0 na een intikker van Lucas Schoofs. Van Wonderen had genoeg gezien. In het slotstuk van de wedstrijd was het de beurt aan de jongere garde. Met negen verse krachten werkte GA Eagles het laatste kwartier af. Daarin was ruimte voor Bradley Cross, de Zuid-Afrikaanse proefspeler van Schalke 04 die zijn eerste minuten maakte in Deventer dienst.

Veel haalde het allemaal niet meer uit, al kreeg invaller Quiermo Dumay nog een aardige schietkans. Zijn inzet ging over.

Volgende week zaterdag is in Enschede FC Twente tegenstander. in een oefenwedstrijd, waarna op zondag 30 augustus de competitie van start gaat met een uitduel in Dordrecht.

Heracles-GA Eagles 2-0 (0-0). 67. Silvester van der Water 1-0, 76. Lucas Schoofs 2-0,

Scheidsrechter: Oostrom.

Gele kaart: Quagliata (Heraclces), Eersteling (GA Eagles).

Opstelling GA Eagles: Michaelis; Lucassen (76. Eersteling), Beukema (76. Kemp), Veldmate (76. Cross), Kuipers (76. Abdat); Brouwers (76. Temminck), Idzes (76. Leeflang), Eddahchouri (62. Corboz); Berden (76. Dumay), Rabillard (76. Crowther), Van Hoeven (76. Van Kippersluis).

Volledig scherm GA Eagles gaat oefenen tegen Heracles. © de Stentor