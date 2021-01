Aanvaller Berden blijft voorlopig aan de kant bij GA Eagles

Berden was zondag weliswaar even op het veld te zien, de kans dat de rappe flankspeler snel weer terugkeert bij GA Eagles is niet realistisch. ,,Nee, ik verwacht hem op korte termijn nog niet terug’’, stelde trainer Kees van Wonderen vanmiddag.

De oefenmeester van GA Eagles wenste er geen periode op te plakken. ,,Maar het is geen kwestie van dagen of weken voordat hij terug is. Zijn herstel gaat nog wel eventjes duren. We bekijken per dag hoe de fysieke belasting uitpakt.’’