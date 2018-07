Aanvaller Büttner met de schrik vrij na forse overtreding

Hoewel de ernst in de loop van deze week moet blijken, lijkt de schade beperkt te blijven tot een botkneuzing in het kniegewricht. ,,Ik schrok me rot en dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik zo gilde’’, bekende Büttner, die wijst op zijn rechterbeen. Een grote blauwe plek en een kleine wond op de knie. Het zijn de zichtbare overblijfselen van een harde charge van Sharma Ekuchu, rechtsback van de Sallandse streekselectie. ,,Het was een moeilijke bal die ik moest aannemen en in mijn ooghoek zag ik hem op volle snelheid inkomen. Gelukkig sprong ik wat op, maar zijn noppen raakten vol mijn knie. Dat was geen fijne overtreding. Ik voelde meteen veel pijn, zoals ik nog steeds last heb met lopen.’’