Aanvaller Hendriks mikt op terugkeer naar Nederland

Hendriks heeft bij OH Leuven nog een 2,5 jarig contract tot de zomer van 2021. Het avontuur bij de Belgische club werd niet wat de Achterhoeker op voorhand verwachtte. OH Leuven staat open voor een voortijdig vertrek van Hendriks, die de laatste wedstrijden noodgedwongen op de tribune plaats moet nemen bij de hekkensluiter in de Proximus League. ,,Hij mag verhuurd worden’’, bevestigt zaakwaarnemer Robert Postma. ,,Sam heeft gesproken met de trainer. Dat was een prima gesprek ook. Hij gunt Sam speelminuten elders.’’

De kans dat Sam Hendriks terugkeert naar GA Eagles lijkt vooralsnog nihil. De aanvaller mikt op een terugkeer in de Nederlandse eredivisie. De bijna 24 jarige Doetinchemmer kwam in 2016 van Ajax naar GA Eagles, waar hij afgelopen zomer vertrok. In Deventer was hij 28 keer trefzeker in 54 duels.