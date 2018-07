Aanvaller Navrátil nieuwste aanwinst van GA Eagles

Go Ahead Eagles heeft Jaroslav Navrátil gestrikt voor volgend seizoen. De Tsjechische aanvaller speelde sinds 2012 voor Heracles en komt in navolging van trainer John Stegeman en Roland Baas mee naar Deventer.

De 26-jarige Navrátil moet nog wel medisch worden gekeurd, maar tekent daarna in Deventer een contract voor twee seizoenen. De Tsjech speelde in totaal vijf seizoenen voor de Almelose eredivisieclub, waar hij afgelopen seizoen slechts tot elf optredens kwam. Een schril contract met de voorgaande seizoenen waarin Navrátil veelal vaste waarde was. Zijn contract in Almelo liep deze zomer af en werd niet verlengd door Heracles. Navrátil had een goed gevoel bij GA Eagles, meldt hij op de clubsite: ,,Eigenlijk zijn daar drie hoofdredenen voor: ik ken de trainer, ik ken de club en ik ken een aantal jongens, zoals Jeroen Veldmate, Gino Bosz en Roland Baas. Stuk voor stuk ambitieuze spelers die ook niet voor niets voor Go Ahead Eagles kozen.”

Stegeman

Navratil was al eerder in gesprek met GA Eagles, maar probeerde de afgelopen maanden eerst een contract te verdienen bij het Tsjechische Viktoria Pilzen. Hij slaagde niet in die missie. Afgelopen week zocht trainer Stegeman daarom maar weer contact met de buitenspeler, die nu wel zwichtte voor de lokroep uit Deventer. Technisch manager Paul Bosvelt is trots dat hij Navratil heeft weten te strikken. ,,Het is heel gaaf dat we Navrátil nu binnen hebben. We waren op zoek naar versterking op de rechtsbuitenpositie en hebben nu voor die plek een echte sterkhouder gehaald.”

Navrátil begon zijn loopbaan bij RSM Hodonin-Šardice en stapte begin 2009 over naar MSK Břeclav. Daar kwam hij in het seizoen 2010/11 in het eerste elftal dat uitkomt op het derde niveau in Tsjechië. Na een succesvolle stage van een half jaar kreeg hij van Heracles eind 2012 een contract aangeboden.