Aanvoerder Bas Kuipers spreekt supporters toe: hij blijft een jaar langer bij GA Eagles

Kuipers had een verbintenis die in 2024 afloopt. Daar komt nu dus een jaar bij. Hij maakte dat zelf bekend aan de supporters in het stadion, direct na afloop van GA Eagles-Volendam. Gehuld in een hoodie om het ‘mysterie’ nog even te rekken beende hij naar een tafeltje op de middenstip, waar een vel papier en pen al klaar lagen voor zijn handtekening.