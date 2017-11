De sfeer in de kleedkamer liet zich raden, wat hem betreft. ,,Ja, stil. Verbaasd ook vooral. Je gaat er sowieso nooit van uit dat je verliest, maar zoals vandaag..” Tevreden was hij dus allerminst, maar helemaal onterecht vond hij het verlies niet. ,,We hadden eigenlijk totale controle, maar door die tegengoal speel je hun in de kaart. Tuurlijk, we geven de goals te makkelijk weg, maar zij zakken helemaal in en daardoor konden we bijna niks creëren.”