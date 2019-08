Abdat en Beukema stevenen af op basisplaats bij GA Eagles

Nicolas Abdat neemt de positie in van Droste, die de rest van het seizoen afwezig is met een gescheurde kruisband. De kwetsuur liep Droste op in de verloren wedstrijd tegen Cambuur. De keuze voor Abdat is opvallend. Hoewel de 22-jarige Duitser tweebenig is, werd hij door Go Ahead binnengehaald als linkerverdediger. Het zou voor zowel Abdat als Beukema zijn seizoensdebuut in de basis van GA Eagles betekenen.