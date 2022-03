Aboukhlal excelleert bij AZ en schiet Go Ahead Eagles na aardige eerste helft in geheim oefenduel alsnog aan flarden

reactie GA Eagles tegen Sparta veel te slordig, ziet Philippe Rommens: ‘Je komt tot weinig kansen’

,,We zijn in slaap gewiegd’’, zei Go Ahead Eagles-middenvelder Philippe Rommens na de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Sparta. ,,Het doelpunt kwam uit het niets vallen.’’ En dus wachten GA Eagles nog belangrijke weken in de strijd om het eredivisieschap veilig te stellen.

12 maart