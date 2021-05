Absolute climax in eerste divisie voor GA Eagles: ‘Druk vol op ketel bij De Graafschap, niet bij ons‘

Een schreeuw gaat door De Adelaarshorst, de armen gaan de lucht in bij de beste ploeg van 2021 in de Keuken Kampioen Divisie. Een lach, een omhelzing en de wetenschap dat Go Ahead Eagles na de uiterst moeizame 2-1 zege op NEC – en het verrassende puntenverlies van De Graafschap bij Jong Ajax (1-1) - tot de slotdag van het seizoen meedoet om de rechtstreekse promotieplaatsen.



Het lijkt een haast onwaarschijnlijk scenario en wie dat een half jaar geleden had durven voorspellen was vanwege geestelijk onvermogen ongetwijfeld doorgestuurd naar een gesloten afdeling. De herrijzenis van GA Eagles - na de zwakke start van het seizoen met slechts drie zeges in de eerste tien wedstrijden - is ongekend. Woensdag wacht voor debuterend trainer Kees van Wonderen en de zijnen een heuse (eerste) finale in het Rotterdamse Kralingen waar een overwinning op Excelsior maar zo kan volstaan voor het rechtstreekse ticket richting voetbalwalhalla. Het zou de kroon zijn op een even wonderlijk als krankzinnig voetbaljaar in Deventer.