‘Achtbaan van emoties bij PEC Zwolle; nieuwe en rustige trainer in opportunistisch Deventer’

In de zevende aflevering de even bizarre als memorabele 4-3 overwinning, diep in blessuretijd, van PEC Zwolle op Vitesse. Drie doelpunten na de 90e minuut, dat gebeurde slechts één keer eerder in het Nederlandse betaalde voetbal: dit seizoen bij FC Twente-RKC (3-3). ,,Wat een einde, wat een achtbaan van emoties’’, stelt Inan vast. ,,Het ging echt alle kanten op. Niet normaal.‘’

Dat de degradatiezorgen met de zege nog lang niet uit Zwolle verdreven zijn, is ook helder. Komende vrijdag wacht in Zuid-Limburg de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard. ,,Maar dat dit een opsteker is… ,,PEC Zwolle speelde ook goed tegen Vitesse. Ik had in deze wedstrijd het gevoel dat ik weer een beetje het oude PEC terugzag.’’

Go Ahead Eagles speelde vrijdagavond dankzij twee doelpunten van spits Antoine Rabillard met 2-2 gelijk in de traditioneel lastige uitbeurt bij FC Volendam. Het Franse kunststukje werd een dag later echter overschaduwd door het nieuws dat Kees van Wonderen vanaf het nieuwe seizoen de trainer wordt in de Adelaarshorst. De oud-international vervangt Jack de Gier. ,,Hij heeft het dit seizoen tot dusver qua resultaten naar behoren gedaan, maar zijn contract voor een jaar was natuurlijk niet helemaal toevallig’’, meent Arentsen. ,,GA Eagles zocht nadrukkelijk naar een andere trainer. De Gier heeft zijn kans op eerherstel gekregen, maar er is intern ook kritiek op zijn functioneren..’’