Adelaarshorst in top van best gevulde stadions in eerste divisie

GA Eagles toont ruggen­graat én tekenen van herstel in Almere

15 oktober Het ene gelijkspel is het andere niet. Een week na het volop betreurde en bekritiseerde puntje tegen Jong AZ, kreeg Go Ahead Eagles zondagmiddag in Almere eindelijk weer wat kleur op de wangen. Met een stabiel en voetballend acceptabel optreden, een constant niveau en een brok teamgeest plukte de gedecimeerde Deventer ploeg een verdiend punt weg uit Flevoland (1-1).