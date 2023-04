Adelaarshorst ontploft: Lidberg helpt energiek GA Eagles aan verdiende zege op RKC

wedstrijdverslagDe toeschouwers in De Adelaarshorst zagen woensdagavond misschien wel de beste helft van het seizoen van Go Ahead Eagles. De ploeg van Rene Hake tikte RKC Waalwijk van het kastje naar de muur in deel 2 van de ‘sneeuwwedstrijd’ uit maart. Met 2-2 leek het heel lang toch af te stevenen op een gelijkspel. Tot de 95ste minuut, klassiek GA Eagles: Lidberg frommelde de bal over de lijn voor een bevrijdende 3-2 zege. Daarmee lijkt handhaving in de eredivisie zo goed als binnen.

Bij GA Eagles keerden Jamal Amofa, Evert Linthorst en Oliver Edvardsen terug in de basis. Jose Fontan, Enric Llansana en Finn Stokkers verdwenen naar de bank. Trainer Hake kon woensdag geen beroep doen op Gerrit Nauber, Fredrik Oppegard en Federico Mattiello.

Het publiek in een volle Adelaarshorst hoefde zich de eerste 45 minuten geen moment te vervelen. Er gebeurde werkelijk van alles. GA Eagles begon zoals gewoonlijk agressief in eigen huis en had al op voorsprong moeten staan toen Michiel Kramer iets moois deed. De spits van RKC mikte de bal vanuit de middencirkel zomaar achter Jeffrey de Lange in het doel: 0-1 en dat terwijl de bezoekers verder bitter weinig lieten zien verder.

Wervelend GA Eagles

GA Eagles daarentegen wervelde over het veld in de eerste helft en legde de ene na de andere vloeiende aanval op de mat. Dat er ‘maar’ twee keer werd gescoord door de formatie van Hake mocht een klein wonder heten. Aan de 1-1 van Evert Linthorst zat overigens wel een mooi verhaal. De middenvelder kampt dit seizoen telkens met fysieke ongemakken, speelde daardoor weinig. Dat juist hij weer eens scoorde nu hij een basisplaats had, was extra mooi.

Na de goal van Linthorst (schot van net buiten de zestien) denderde GA Eagles dus door en via een geplaatste bal van Mats Deijl ‘binnenkantje paal’ was het ook snel 2-1. Bobby Adekanye was daarna meerdere keren dichtbij de 3-1, maar hij vond doelman Vaessen op zijn pad.

Mislukte ‘Panenka’

Willum Willumsson had Vaessen in de laatste minuut van de eerste helft nochtans kansloos moeten laten. De IJslander mocht aanleggen vanaf elf meter na dom hands van Mats Seuntjens. Wat Willumsson in gedachten had was niet helemaal duidelijk, maar in het doel ging de bal in elk geval niet. Het was een soort mislukte Panenka, waarbij Willumsson de bal over de lat lepelde.

GA Eagles had natuurlijk al lang en breed ruimer moeten voorstaan na die eerste helft. Meteen doemden alweer de flashbacks op naar Vitesse-thuis, toen GA Eagles in november ook 45 minuten wervelde, om na de pauze door de hoeven te gaan (2-2).

Het gebeurde tien minuten na rust opnieuw. De eerste fatsoenlijke aanval van RKC leverde direct succes op toen Kramer de bal uit de kluts voor z’n voeten kreeg: 2-2. Daar leek hands aan vooraf te zijn gegaan, maar kennelijk was dat voor Van den Kerkhof en zijn VAR geen belemmering de treffer toe te kennen.

Meer in evenwicht

Het duel was in de tweede helft duidelijk meer in evenwicht, wel met twee teams die allebei graag een overwinning wilden. Het bleef dus leuk om naar te kijken. GA Eagles had het tot aan het laatste kwartier lastig met het vechtvoetbal van RKC. Pas in de slotfase kwamen er weer wat kansen. Vaessen lag in de korte hoek toen Adekanye het daar probeerde en de keeper reageerde katachtig op een kopbal van Bas Kuipers. Lidberg mikte nog een bal over.

Bevrijdende treffer

Net toen iedereen zich al verzoend leek te hebben met een gelijkspel, was het Lidberg met de bevrijdende treffer. Een wat klungelig weggegeven hoekschop leverde een scrimmage op en zoals wel vaker in de heksenketel van De Adelaarshorst viel de bal goed voor de thuisploeg: 3-2. De goal die GA Eagles naar alle waarschijnlijkheid - op vijf wedstrijden voor het einde - een nieuw seizoen oplevert op het hoogste niveau van Nederland. Met acht punten voorsprong op nummer zestien Emmen moet dat nu wel heel gek lopen.

GA Eagles - RKC Waalwijk 3-2 (2-1). 8. Michiel Kramer 0-1, 15. Evert Linthorst 1-1. 23. Mats Deijl 2-1, 55. Kramer 2-2, 90+5. Isac Lidberg 3-2. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Toeschouwers: 9.723. Gele kaart: Anita (RKC). Bijz: 45. Willumsson (GA Eagles) mist strafschop.

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Linthorst, Rommens, Adekanye (90+1. Stokkers/90+6. Fontan), Willumsson; Lidberg, Edvardsen (57. Fernandes).

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Nieuwpoort (50. Oukili), Lutonda (50. Bakari); Seuntjens, Anita, Clement (81. Vroegh), Lobete (73. Jozefzoon); Kramer (81. Biereth).

