Adelaarshorst stroomt vol voor duel met De Graafschap

De eerste thuisvakken zijn twee weken voor de aftrap op zondag 8 maart (14.30 uur) nu al nagenoeg uitverkocht, laat GA Eagles weten. De kans is groot dat De Graafschap -thuis de eerste wedstrijd van het seizoen wordt die in een uitverkochte Adelaarshorst wordt gespeeld.

De Deventer club slaagde er dit seizoen al twee keer eerder in om meer dan 9.000 fans het stadion in te krijgen. Dat was in de thuisbeurten tegen Excelsior en Roda JC. Ook de wedstrijd tegen NAC Breda werd met 8.845 fans goed bezocht.