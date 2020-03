Adelaarshorst voor eerste keer dit seizoen uitverkocht voor duel GA Eagles

,,Op een enkele losse kaart na, een teruggegeven reservering, is het stadion uitverkocht‘’, verklaarde een woordvoerder van GA Eagles.

Een hele grote surprise is het afgeladen stadion aan de Vetkampstraat natuurlijk niet. De oostelijke voetbalderby is al jaren even beladen als populair bij de fans. GA Eagles staat vijfde in de Keuken Kampioen divisie, de Graafschap is de nummer twee. Ook de editie van maart 2018 tussen beide clubs was uitverkocht.