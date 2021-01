Afgelaste wedstrijd GA Eagles-Volendam verplaatst naar begin februari

Blessure Botos valt mee, GA Eagles houdt zich rustig op transfer­markt

26 januari Giannis Botos en Go Ahead Eagles kunnen opgelucht ademhalen. De schouderblessure van de 20-jarige Griekse middenvelder valt mee. Dat is dinsdagmiddag gebleken na een tweede onderzoek in het ziekenhuis. Het betekent ook dat GA Eagles zich niet meer zal roeren op de transfermarkt, bevestigde technisch manager Paul Bosvelt.