Afrikaanse smaakmaker zorgt voor bevrijding en vertrouwen bij GA Eagles

reactie Jeroen Veldmate ‘wil meer in thuisduels’ met GA Eagles

13 oktober Jeroen Veldmate moest toch even nadenken toen hem werd gevraagd of hij tevreden was met een punt tegen De Graafschap. Hij neigde toch maar naar ‘ja’. De aanvoerder van Go Ahead Eagles liet zich wel ontvallen ‘meer te willen in thuisduels’.