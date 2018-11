Agbaljan maakt basisdebuut voor Go Ahead Eagles

Nieuwsgierig

,,Ik ben heel nieuwsgierig hoe mijn ploeg zich houdt met deze twee wijzigingen, in opnieuw een topwedstrijd voor ons”, blikte Stegeman vooruit op het treffen met de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. ,,TOP Oss is een sterke tegenstander, die goed compact verdedigt en gevaarlijk is vanuit de omschakeling.”

Zijn keuze om Agbaljan te laten debuteren in de basis, verklaarde de coach als volgt: ,,Gor is het gewend om als middenvelder te spelen. TOP Oss speelt met twee aanvallers, waardoor er voor hem ook ruimte is om in balbezit van waarde te zijn voor ons.”

Onzeker

Agbaljan kwam tot nu toe welgeteld één minuut in actie tijdens een officiële wedstrijd van Go Ahead. In het bekerduel met FC Eindhoven (2-0) kwam hij in de blessuretijd het veld in. Afgelopen zondag tegen FC Twente bracht Stegeman Dennis Hettinga nog in de ploeg, nadat Lelieveld met rood van het veld was gestuurd, maar de Deventer verdediger maakte een onzekere indruk. Stegeman: ,,Ik kijk wat mijn ploeg in deze wedstrijd nodig heeft, en ik denk dat tegen TOP Oss Gor het beste tot zijn recht komt op die positie.”