Ahannach debuteert op Amsterdamse geboortegrond voor zorgeloos GA Eagles

Het is de enige wijziging die De Gier doorvoert in vergelijking met de duels tegen FC Den Bosch en NAC Breda. Daarin slaagde Bannink er niet in het verschil te maken en zich te ontpoppen tot de onbetwiste opvolger van de naar RKC Waalwijk vertrokken Richard van der Venne. ,,Soufyan is klaar om te spelen’’, benadrukte De Gier, die hem het liefste elf dagen eerder tegen IJsselmeervogels al in de basis had geposteerd. De overschrijving van Ahannach verliep echter traag door de inmenging van liefst drie nationale voetbalbonden. Sinds donderdag is hij speelgerechtigd voor GA Eagles. ,,Ik ben blij dat het is opgelost. Het is echt een goede speler voor ons.’’

Volledig scherm Soufyan Ahannach © W Vzoeren

Amsterdam

Het lijkt voor Ahannach bijna alsof het zo moest zijn. Sportpark De Toekomst is voor de Amsterdammer een mooie plek om zijn eerste optreden voor GA Eagles af te werken. Hoewel Ahannach opgroeide bij VVA/Spartaan en DWS en nooit voor Ajax speelde zitten er maandag ongetwijfeld veel bekenden op de tribune van het trainingscomplex van de landskampioen uit zijn geboorteplaats.

Voetbalgeluk

Ahannach maakte in de winterstop de overstap naar Deventer, nadat een avontuur bij het Engelse Brighton & Hove Albion was stukgelopen. Verhuurperiodes aan Sparta en het Brusselse Royal Union Sint-Gillis brachten – mede door een beenbreuk – niet het voetbalgeluk wat hij bij GA Eagles dit voorjaar wel hoopt te vinden. Immers, onder trainer De Gier glorieerde Ahannach in het shirt van Almere City FC. De oefenmeester opende begin januari dan ook de vaderlijke armen die de 24-jarige aanvallende middenvelder nadrukkelijk zocht. ,,Met Soufyan hebben we een goede voetballer erbij gekregen die ik heel graag wilde toevoegen aan onze selectie. Vorig jaar bij NEC heb ik al een poging gewaagd hem te halen, net als afgelopen zomer bij GA Eagles. Nu is het gelukt en daar ben ik als trainer blij mee.’’

Amper zorgen

Veel personele zorgen kent De Gier niet in de aanloop naar de topper tegen Jong Ajax. Wout Droste en Sam Beukema (beide knie) verblijven nog in de ziekenboeg, terwijl Maecky Ngombo en keeper Jay Gorter uit de selectie verbannen zijn. ,,Verder is iedereen beschikbaar’’, aldus De Gier, die Jeroen Veldmate de zondagtraining vroegtijdig zag verlaten. ,,Wat klachten bij de heup, maar hij kan spelen tegen Jong Ajax.’’

Dat geldt ook voor de vorige week nog met lichte klachten kampende Maël Corboz, Maarten Pouwels en Adrian Edqvist. Het trio is inzetbaar tegen de Amsterdamse beloftenploeg, waar tieners als Sontje Hansen en Brian Brobbey de laatste weken de show stelen. ,,Vorige week tegen NEC heb ik ze gezien en speelden ze met vijf jeugdspelers. Het maakt bij Ajax niet uit. Ze voetballen zó gemakkelijk. Wij moeten zorgen dat het een Engelse wedstrijd wordt en dat we veel in de duels komen. Daarin kunnen we het verschil maken.’’

Winst noodzaak

Want een overwinning in de topper tegen nummer drie Jong Ajax is noodzakelijk vindt De Gier. ,,Als we de aansluiting willen behouden zullen we moeten. Anders wordt het gat 8 punten en ik zie de ploegen bovenin niet nog drie keer verliezen.’’

De wedstrijd in Amsterdam begint maandag om 20.00 uur en staat onder leiding van arbiter Martens.