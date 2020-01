Ahannach mag tegen NAC nog niet spelen voor GA Eagles

‘Penalty­kil­ler’ Hobie Verhulst van GA Eagles in spoor van Diederik Boer

12:31 Keeper Hobie Verhulst eiste donderdagavond in de bekerkraker tegen IJsselmeervogels alle aandacht voor zich op. Zijn heldenepos bracht Go Ahead Eagles in de kwartfinale van de KNVB-beker en de goalie zelf in een bijzonder rijtje.