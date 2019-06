Alex Kroes jaagt als clubmanager van GA Eagles zijn dromen na

Klopt het dat Marc Overmars u heeft binnengeloodst bij Go Ahead?

Alex Kroes: ,,Ja, Marc heeft me vorig najaar in contact gebracht met Hans de Vroome. Precies op het goede moment. In 2000 heb ik samen met mijn beste vriend het latere Sports Entertainment Group (SEG, red.) opgezet, een internationale organisatie op het gebied van sportmanagement. Het was een prachtige tijd en vloog heel Europa door als spelersmakelaar, maar na achttien jaar was de koek op. Ik heb mijn aandelen verkocht en zocht een nieuwe uitdaging in de voetballerij. Leidinggeven aan een club, aan die andere kant van de tafel zitten, was een droom voor mij.’’