Alexander Bannink op weg naar basisplaats bij GA Eagles

Bannink was bij de start van het seizoen nog basisspeler. In de eerste vier wedstrijden stond de 29-jarige Tukker aan de aftrap bij GA Eagles. In het thuisduel met Excelsior, begin september, moest hij voor de eerste keer genomen nemen met een reserverol, maar schoot hij GA Eagles als invaller in de laatste minuut wel naast de Rotterdammers (2-2). Het is tot dusver het enige doelpunt van de routinier, die eerder onder meer speelde voor De Graafschap, FC Twente en Heracles.