Go Ahead Eagles begint vrijdagavond (20.00 uur) normaal gesproken ongewijzigd aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hoewel trainer Leon Vlemmings zeker niet tevreden was na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen FC Dordrecht, kiest de Deventer coach op het Limburgse gras voor vastigheid in zijn ploeg.

Alleen Xandro Schenk is nog even een vraagteken in de Deventer ploeg. De aanvoerder van Go Ahead Eagles ontbrak donderdag op de training, omdat zijn vrouw op punt van bevallen staat. Trainer Leon Vlemmings gaat er vanuit dat Schenk, een belangrijke waarde in de laatste linie, van de partij zal zijn in Sittard. Mocht hij ontbreken dan speelt Brem Soumaoro op zijn positie. De van origine middenvelder krijgt de voorkeur boven Sam Beukema, die tegen Telstar en Jong AZ nog in de basis mocht beginnen, maar geen gelukkige indruk maakte.

,,Op basis van die wedstrijden en wat ik zie op de training, kies ik voor Brem’’, aldus Vlemmings, die verder geen wijzigingen doorvoert in zijn basisopstelling. ,,We hebben de afgelopen maanden veel te vaak moeten wisselen en schuiven. Als Schenk speelt, hebben we nu de kans om de basisploeg te laten staan en dan ga ik niet onnodig wisselen. We moeten aan vastigheid gaan werken.’’ Want daar schort het bij de Deventer club aan. Vlemmings kon tot dusver alleen begin oktober tegen FC Oss zijn basisformatie van een week eerder laten staan.

Compact

Voor Xandro Schenk is het duel met Fortuna Sittard een terugkeer naar de plek, waar hij exact een mand geleden geblesseerd raakte aan de enkel. De bekerwedstrijd werd uiteindelijk met 3-0 verloren door de Deventenaren. Hoewel Fortuna Sittard toen met een aangepaste basisploeg aantrad en vanuit een compacte organisatie GA Eagles bestreed, verwacht Vlemmings ook nu een duel waarin zijn elftal het spel moet maken. ,,Het zal een lastige wedstrijd worden’’, meende Vlemmings. ,,Fortuna speelt vrij afwachtend. Net als Dordrecht vorige week. Daar moeten we een antwoord op vinden.’’

Dicht bij elkaar

Nog zes wedstrijden heeft GA Eagles te gaan voor de winterstop, te beginnen tegen Fortuna Sittard. Dat duel is de aftrap van een reeks van drie in acht dagen. Komende maandag komt FC Utrecht naar De Adelaarshorst, terwijl volgende week vrijdag de uitbeurt bij FC Den Bosch op het programma prijkt. Punten zijn noodzakelijk om de aansluiting met de subtop te hervinden en niet verder weg te zakken. Vooral de middenmoot staat dicht op elkaar en Go Ahead heeft als nummer elf van de Jupiler League slechts vijf puntjes minder dan nummer vijf Den Bosch, maar ook slechts vijf punten meer dan RKC, dat de zeventiende plek op de rangschikking bekleedt. Fortuna Sittard kende een prima start van het seizoen en greep maar net naast de eerste periodetitel. In de laatste drie duels verloor de Limburgse ploeg twee keer (van De Graafschap en Cambuur).

Blessures

Op de lijst met afwezigen bij GA Eagles staan nog twee spelers voor het duel met Fortuna. De al langer niet fitte Kosovaar Lum Rexhepi en Tim Hölscher (achillespees) trainden donderdag wel mee met de groep, maar ontbreken op het appèl.